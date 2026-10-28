Crystal Palace maintient Pierre Sage malgré la pression avant le choc contre Tottenham

Crystal Palace a choisi de ne pas remplacer son entraîneur Pierre Sage immédiatement, malgré une position fragile dans le championnat et des performances décevantes. Le technicien bénéficie d’un répit temporaire alors que son équipe lutte en bas de tableau avec la pire défense de Premier League sur huit rencontres.

Une situation délicate malgré le maintien du coach

Après une défaite 2-0 contre Newcastle qui a aggravé l’inquiétude des supporters et dirigeants, notamment après le lourd revers 5-0 subi face à Brighton, Crystal Palace reste 17e au classement. Avec 19 buts encaissés en seulement huit matches, la solidité défensive est le principal point noir. Ce contexte explique pourquoi la direction du club a opté pour la patience, préférant ne pas bouleverser l’encadrement dans un calendrier chargé.

Un calendrier intense avant un test crucial

Le club doit affronter Fulham en Carabao Cup puis Tottenham en championnat. Ce dernier rendez-vous est vu comme une échéance majeure pour Pierre Sage. La direction est partagée, certains penchent pour un changement d’entraîneur, d’autres veulent saisir plus de temps pour juger les progrès. Des noms comme Thomas Frank, Sean Dyche ou Rob Edwards circulent comme options potentielles en cas de départ.

Le soutien interne et les attentes

Malgré la pression, Sage jouit du soutien de deux cadres de l’équipe qui lui ont manifesté leur confiance. Sur le plan sportif, Crystal Palace espère aussi un retour en forme d’éléments clés comme Jean-Philippe Mateta et Ismaïla Sarr, ce dernier étant malheureusement absent pour le moment en raison d’une récidive de blessure. Sa vitesse et sa capacité à débloquer le jeu sont attendues pour relancer l’équipe en difficulté offensive.

Le futur immédiat dépend du match à Tottenham

Crystal Palace est dans une position précaire. Le club a évité de précipiter un changement d’entraîneur au cœur d’une période difficile, mais la nécessité d’une réaction rapide est évidente. Une performance convaincante lors du déplacement à Tottenham pourrait apaiser les tensions, tandis qu’un nouveau revers accentuerait la pression sur Pierre Sage et pourrait déclencher des changements en interne.