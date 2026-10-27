Der Klassiker : Sammer voit le Bayern Munich largement favori face à Dortmund

Bayern Munich : Un écart de qualité indéniable
Interrogé lors de l’émission « Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk » sur RTL/Sky Sport, Matthias Sammer a livré une analyse sans concession. Selon lui, aucun club allemand n’atteint le niveau du Bayern Munich actuellement, pas même Dortmund. Il a souligné que la victoire dans ce match dépendra essentiellement des Bavarois eux-mêmes, dont la qualité collective dépasse largement celle du Borussia.
Dortmund : La volonté ne suffit pas selon Sammer
Le conseiller de Dortmund reconnaît que les joueurs ont la détermination nécessaire pour tenter de s’imposer, mais compare leur situation à un marathon impossible en l’état. Il explique que, malgré la motivation, l’écart en termes de préparation, d’endurance et de qualité reste trop important. Cette métaphore illustre l’état d’esprit mais aussi les limites du Borussia face au tenant du titre.
Une profondeur d’effectif qui fait la différence
Malgré plusieurs pépins physiques dans leur groupe, le Bayern Munich continue d’afficher une force et une constance remarquables, comme en témoigne leur dernière victoire 3-1 à l’extérieur contre Fribourg. Cette capacité à absorber les absences grâce à la qualité et à la profondeur de leur effectif constitue un avantage décisif en championnat, renforçant leur position de favori pour ce match phare.
Matthias Sammer met en lumière la supériorité qualitative et l’avantage en profondeur d’effectif du Bayern Munich face à Dortmund, malgré des blessures, et souligne la détermination mais les limites du Borussia.