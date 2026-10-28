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Bayern-Dortmund : Tobias Stieler remplace Daniel Siebert à la dernière minute

mercredi 28 octobre 2026 - 15:00

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Le célèbre derby allemand opposant le Bayern Munich au Borussia Dortmund ce samedi à l’Allianz Arena connaîtra un changement d’arbitre imprévu. Initialement désigné pour officier la rencontre, Daniel Siebert doit laisser sa place en raison d’une blessure subie récemment.

Bayern-Dortmund : Tobias Stieler remplace Daniel Siebert à la dernière minuteAllemagne

Un remplacement de dernière minute

Daniel Siebert, qui avait appartenu à l’équipe arbitrale pour ce match très attendu, s’est blessé lors du match entre Hoffenheim et Bayer Leverkusen, où il a dû quitter la pelouse dès la mi-temps. Cette blessure l’empêche désormais d’assurer sa mission dimanche.

Tobias Stieler à la charge du Der Klassiker

Son remplaçant sera Tobias Stieler, 45 ans, déjà expérimenté dans la gestion des confrontations entre ces deux géants du football allemand. Ce sera la cinquième fois qu’il officiera durant un duel Bayern-Dortmund, un signe de confiance notable. Rappelons que Stieler a également été au centre d’attention plus tôt cette semaine lors de la victoire d’Eintracht Francfort 3-1 sur Hambourg en Coupe d’Allemagne, notamment à cause de deux décisions controversées.

Décryptage FootLégende
À retenir avant le Bayern-Dortmund

Un changement d'arbitre majeur intervient avant l'une des rencontres les plus suivies de Bundesliga, avec un arbitre expérimenté mais récemment controversé à la décision.

Le chiffre5 : nombre de rencontres Bayern-Dortmund déjà arbitrées par Tobias Stieler
Pourquoi ça compteL'expérience de Stieler sur ce derby est un gage de maîtrise, mais ses récentes décisions contestées suscitent une attention particulière.

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