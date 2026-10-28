Le Villarreal assure sa qualification en Coupe du Roi face à Manacor avec un retour remarqué de Nicolas Pépé

Le Villarreal a dominé le CE Manacor 5-0 sur la pelouse de Na Capellera, validant son billet pour le deuxième tour de la Coupe du Roi. Le club de la Plana Baixa a rapidement assuré la victoire avec deux buts inscrits en première période grâce à Alassane Diatta et Tani Oluwaseyi.

Une maîtrise totale et un retour marquant

En seconde période, le Villarreal a poursuivi sa domination avec des buts signés Sergi Cardona et Nízar El Jmili, ce dernier réalisant une belle action individuelle. La rencontre a aussi été marquée par la réapparition de Nicolas Pépé, qui portait une protection oculaire et a inscrit le dernier but à la 68e minute, apportant une note positive à son retour sur les terrains.

Focus sur les prochaines échéances

Avec cette qualification acquise en toute sérénité, le Villarreal peut désormais préparer sereinement son prochain rendez-vous en Liga, ce vendredi face à l’Espanyol Barcelone. Ce dernier évoluera d’ailleurs sous la direction d’un nouvel entraîneur, entré en fonction après le départ de Manolo González.