Le Villarreal assure sa qualification en Coupe du Roi face à Manacor avec un retour remarqué de Nicolas Pépé

Une maîtrise totale et un retour marquant
En seconde période, le Villarreal a poursuivi sa domination avec des buts signés Sergi Cardona et Nízar El Jmili, ce dernier réalisant une belle action individuelle. La rencontre a aussi été marquée par la réapparition de Nicolas Pépé, qui portait une protection oculaire et a inscrit le dernier but à la 68e minute, apportant une note positive à son retour sur les terrains.
Focus sur les prochaines échéances
Avec cette qualification acquise en toute sérénité, le Villarreal peut désormais préparer sereinement son prochain rendez-vous en Liga, ce vendredi face à l’Espanyol Barcelone. Ce dernier évoluera d’ailleurs sous la direction d’un nouvel entraîneur, entré en fonction après le départ de Manolo González.
Le Villarreal s’est imposé calmement et progresse en Coupe du Roi avec le retour de Nicolas Pépé, en vue de leur prochain match de Liga.