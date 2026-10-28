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Le Villarreal assure sa qualification en Coupe du Roi face à Manacor avec un retour remarqué de Nicolas Pépé

mercredi 28 octobre 2026 - 12:20

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Le Villarreal a dominé le CE Manacor 5-0 sur la pelouse de Na Capellera, validant son billet pour le deuxième tour de la Coupe du Roi. Le club de la Plana Baixa a rapidement assuré la victoire avec deux buts inscrits en première période grâce à Alassane Diatta et Tani Oluwaseyi.

Le Villarreal assure sa qualification en Coupe du Roi face à Manacor avec un retour remarqué de Nicolas PépéEspagne

Une maîtrise totale et un retour marquant

En seconde période, le Villarreal a poursuivi sa domination avec des buts signés Sergi Cardona et Nízar El Jmili, ce dernier réalisant une belle action individuelle. La rencontre a aussi été marquée par la réapparition de Nicolas Pépé, qui portait une protection oculaire et a inscrit le dernier but à la 68e minute, apportant une note positive à son retour sur les terrains.

Focus sur les prochaines échéances

Avec cette qualification acquise en toute sérénité, le Villarreal peut désormais préparer sereinement son prochain rendez-vous en Liga, ce vendredi face à l’Espanyol Barcelone. Ce dernier évoluera d’ailleurs sous la direction d’un nouvel entraîneur, entré en fonction après le départ de Manolo González.

Décryptage FootLégende
Points clés à retenir

Le Villarreal s’est imposé calmement et progresse en Coupe du Roi avec le retour de Nicolas Pépé, en vue de leur prochain match de Liga.

En clairVictoire nette 5-0 du Villarreal contre Manacor pour franchir le premier tour de la Coupe du Roi.
Le chiffre5 buts inscrits avec des contributions de cinq joueurs différents.
La suiteAffrontement en Liga vendredi contre un Espanyol dirigé par un nouvel entraîneur.

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