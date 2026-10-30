Lothar Matthäus estime que le Bayern Munich domine largement Dortmund avant le Der Klassiker

Avant le choc de la Bundesliga opposant Bayern Munich à Borussia Dortmund ce samedi à l’Allianz Arena, les deux équipes occupent des positions similaires au classement, à égalité de points. Toutefois, la légende allemande Lothar Matthäus estime que le Bayern affiche une supériorité nette en qualité de jeu et en effectif.

Bayern largement favori selon Matthäus

Malgré la proximité en tête du championnat, Matthäus souligne que Dortmund ne dispose pas des mêmes moyens ni du même niveau que le Bayern, ou encore des clubs comme Barcelone ou le Paris Saint-Germain. Cette situation justifie, selon lui, la posture plus défensive adoptée par Niko Kovac et son équipe. Le technicien sait comment tirer profit des qualités de son groupe avec une approche compacte, disciplinée et agressive, en s’appuyant sur des éléments offensifs capables de faire la différence, comme Serhou Guirassy.

Le Bayern poursuit sa dynamique positive

L’ancien milieu de terrain de renom cite par ailleurs la performance du Bayern mercredi face à Magdeburg en DFB-Pokal (6-1) comme la preuve de leur faim de victoire et de leur capacité à maintenir une intensité offensive constante. De plus, avec cinq victoires en six rencontres à domicile cette saison toutes compétitions confondues et une différence de buts impressionnante (+26), le Bayern profite pleinement de son Allianz Arena comme terrain quasi imprenable. Ce facteur renforce encore son statut de favori pour l’affrontement face à Dortmund.