Union Berlin accueille 1. FC Köln pour un duel crucial en Bundesliga

Ce dimanche, Union Berlin reçoit le 1. FC Köln pour la 8e journée de Bundesliga. Ce match est la revanche de la rencontre de la Coupe d’Allemagne (DFB Pokal) en milieu de semaine, où Union Berlin avait subi une lourde défaite 5-0. Cette fois, la confrontation se joue au Stadion an der Alten Försterei à Berlin.

Contexte des équipes

Union Berlin avait enchaîné trois matches sans défaite avant d’enregistrer sa quatrième défaite cette saison, marquée par un nombre important de buts encaissés (trois ou plus, toutes compétitions confondues). En revanche, le 1. FC Köln a réussi à redresser la barre après deux matches nuls consécutifs sans but contre Francfort à l’extérieur et Schalke à domicile.

Compositions attendues

Union Berlin évoluera avec Rønnow dans les buts, défendu par Haberer, Van den Bosch, Friedrich et Köhn. Au milieu, Schäfer et Khedira épauleront Imeri, Aebischer et Burcu en attaque, tandis que Skarke sera en pointe.

Le 1. FC Köln alignera Schwäbe dans les cages, avec Sebulonsen, Schmied, Simpson-Pusey et Sosa en défense. Maina, Krauss, Okon-Engstler et Moore composeront le milieu, épaulant Bülter et El Mala en attaque.