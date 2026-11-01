FootLégende

Union Berlin accueille 1. FC Köln pour un duel crucial en Bundesliga

dimanche 1 novembre 2026 - 15:20

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest

Ce dimanche, Union Berlin reçoit le 1. FC Köln pour la 8e journée de Bundesliga. Ce match est la revanche de la rencontre de la Coupe d’Allemagne (DFB Pokal) en milieu de semaine, où Union Berlin avait subi une lourde défaite 5-0. Cette fois, la confrontation se joue au Stadion an der Alten Försterei à Berlin.

Union Berlin accueille 1. FC Köln pour un duel crucial en BundesligaAllemagne

Contexte des équipes

Union Berlin avait enchaîné trois matches sans défaite avant d’enregistrer sa quatrième défaite cette saison, marquée par un nombre important de buts encaissés (trois ou plus, toutes compétitions confondues). En revanche, le 1. FC Köln a réussi à redresser la barre après deux matches nuls consécutifs sans but contre Francfort à l’extérieur et Schalke à domicile.

Compositions attendues

Union Berlin évoluera avec Rønnow dans les buts, défendu par Haberer, Van den Bosch, Friedrich et Köhn. Au milieu, Schäfer et Khedira épauleront Imeri, Aebischer et Burcu en attaque, tandis que Skarke sera en pointe.

Le 1. FC Köln alignera Schwäbe dans les cages, avec Sebulonsen, Schmied, Simpson-Pusey et Sosa en défense. Maina, Krauss, Okon-Engstler et Moore composeront le milieu, épaulant Bülter et El Mala en attaque.

Décryptage FootLégende
Points clés à retenir

Une revanche attendue sur fond de parcours contrastés pour Union Berlin et 1. FC Köln.

En clairUnion Berlin cherche à oublier sa lourde défaite en Coupe d'Allemagne.
Le chiffre4 défaites cette saison pour Union Berlin déjà marquées par des pertes avec 3 buts encaissés ou plus.

Publier un commentaire

Sur le même thème


Fil RSS Facebook X YouTube Nous écrire
FootLégende, le terrain et ses grandes histoires

Info football, mercato et récits de légende

FootLégende suit l'actualité du ballon rond avec un regard clair sur les matchs, les transferts, les clubs majeurs et les joueurs qui marquent leur époque. Chaque jour, la rédaction sélectionne les faits forts pour aller vite, comprendre mieux et ne pas rater les dossiers qui comptent.

Fiches joueurs, résultats et culture foot

Le site construit aussi un espace plus complet autour des profils de joueurs, des performances, des palmarès, des trajectoires et des moments qui nourrissent la mémoire du football. L'objectif : proposer une lecture plus riche, plus propre et plus utile aux passionnés.

Accès Contact Mentions légales Vidéos Archives Recrutement Partenaires Devenir partenaire Boutique du supporter
Actualité Actu FOOT Mercato Ligue 1 Premier League Serie A Liga Champions League Chroniques
Joueurs à la une Kylian Mbappé Lionel Messi Cristiano Ronaldo Erling Haaland Lamine Yamal Ousmane Dembélé Neymar Paul Pogba
Clubs à la une PSG OM Lyon Real Madrid Barcelone Man City Liverpool Juventus
Classements & stats Classement Ligue 1 Classement Ligue 2 Premier League La Liga Serie A Buteurs Passeurs Programme TV
Services premium Fiches joueurs Paris sportifs Maillots Jeux Live Confidentialité
FOOTLEGENDE - TOUS DROITS RESERVES
www.footlegende.fr