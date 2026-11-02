Liverpool prépare l’avenir en défense avec Schlotterbeck et Murillo dans le viseur

Alors que l’avenir de Virgil van Dijk à Liverpool reste incertain, le club anglais accélère sa réflexion autour du recrutement d’un nouveau défenseur central. Deux profils sont particulièrement étudiés : Nico Schlotterbeck, capitaine de Borussia Dortmund, et Murillo, défenseur de Nottingham Forest. Ce projet d’envergure vise un renouvellement stratégique de l’axe défensif, sans précipitation mais avec sérieux, sous forme d’analyse et de monitoring approfondi.

Un profil exigeant pour la succession de Van Dijk

Les Reds recherchent un défenseur capable d’allier robustesse physique et qualité technique, essentiel dans un système de jeu axé sur la possession et la relance depuis l’arrière. Schlotterbeck est apprécié pour son sens du leadership, sa distribution du pied gauche, sa capacité à s’avancer au milieu, ainsi que son agressivité et sa présence aérienne. Sous contrat jusqu’en 2031 avec Dortmund, il bénéficie d’une clause libératoire estimée entre 50 et 60 millions d’euros à partir de l’été 2027, tandis que sa valeur hors clause est évaluée à plus de 70 millions d’euros.

De son côté, Murillo, défenseur expérimenté en Premier League, offre une alternative particulièrement intéressante grâce à son athlétisme, sa rapidité de récupération et ses qualités dans les duels individuels. Son style s’adapte bien à une défense en haute ligne, capable de défendre de grands espaces tout en participant à la construction du jeu. Nottingham Forest, qui le retient sous contrat jusqu’en 2030, ne souhaite pas le céder en janvier, ce qui rend toute opération coûteuse et complexe.

Une stratégie de long terme et une évaluation prudente

Pour Liverpool, cette recherche dépasse un simple recrutement défensif : il s’agit de planifier la relève d’un pilier majeur de l’équipe, un remplaçant à la hauteur de Van Dijk en termes de leadership et de maîtrise tactique. Le club privilégie une approche mesurée, centrée sur l’observation et la compréhension des conditions d’un éventuel transfert avant d’entamer des négociations formelles. Cette volonté reflète l’importance stratégique de la position de défenseur central, où la patience est aussi cruciale que le talent.

Le renouvellement de la charnière centrale s’apparente donc à une opération de grande envergure, qui nécessite prudence et vision long terme. Schlotterbeck, en tant qu’héritier stylistique idéal, semble incarner la cible privilégiée dans ce contexte, tandis que Murillo apparait comme une solution éprouvée en Premier League, mais potentiellement plus onéreuse à court terme.