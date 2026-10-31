Crystal Palace en course pour le défenseur Tiago Gabriel lors du mercato de janvier

Crystal Palace se positionne sérieusement pour recruter Tiago Gabriel, défenseur central portugais de 21 ans évoluant à Lecce en Serie A. Toutefois, la transaction s’annonce complexe, Lecce disposant d’un pouvoir important dans ce dossier grâce au contrat longue durée du joueur et à l’intérêt multiple qu’il suscite.

Un profil prometteur très convoité

Arrivé à Lecce en janvier 2025 en provenance d’Estrela Amadora, Tiago Gabriel s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du championnat italien. Cette progression a attiré l’attention de plusieurs clubs, tant en Italie qu’en Angleterre.

Le duel entre clubs italiens et Crystal Palace

Selon les informations, Milan AC, l’AS Roma et la Fiorentina figurent parmi les principaux prétendants italiens, bénéficiant de la proximité et des relations existantes. Crystal Palace apparaît comme le club anglais le plus intéressé, suivi de Fulham et Bournemouth, avec un intérêt moins clair émanant d’Everton. Le club londonien apprécie particulièrement le profil physique et technique de Tiago Gabriel, considéré comme parfaitement adapté à son style de jeu.

Une opération coûteuse attendue cet hiver

Lecce serait prêt à négocier son départ lors du mercato de janvier si une offre satisfaisante venait à être formulée. Le prix espéré se situerait entre 25 et 30 millions d’euros (environ 25 millions de livres sterling). Ce montant reflète la valeur du joueur, son âge ainsi que la durée restante de son contrat jusqu’en 2030.

Une décision stratégique pour Crystal Palace

Ce transfert, si elle se concrétise, représenterait un investissement important pour Crystal Palace, mais s’inscrit dans une logique de renforcement à long terme, en privilégiant un jeune talent déjà expérimenté dans un championnat exigeant. Le club est en position avancée parmi les prétendants anglais, ce qui pourrait jouer en sa faveur si la direction agit rapidement.