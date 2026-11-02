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Le Bayern Munich dévoile son groupe pour affronter l’Atlético Madrid en Ligue des Champions

lundi 2 novembre 2026 - 15:25

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La veille du match de Ligue des Champions entre l’Atlético Madrid et le Bayern Munich, le club bavarois a publié son groupe pour ce déplacement au Wanda Metropolitano prévu mardi.

Le Bayern Munich dévoile son groupe pour affronter l’Atlético Madrid en Ligue des ChampionsAllemagne

Neuer et Olise repris pour le déplacement

Malgré des préoccupations liées à leur santé, Manuel Neuer et Michael Olise figurent bien dans le groupe de l’entraîneur. Neuer, absent lors des trois derniers matchs en raison d’un problème au pied, a repris l’entraînement avec le groupe pour la séance finale. Olise, qui avait quitté la pelouse prématurément lors du dernier match contre Dortmund suite à une blessure au genou droit, a également participé à l’entraînement, malgré un bandage visible sur son genou. Leur présence en liste suggère une volonté du staff de les inclure si leur état le permet.

Absences confirmées et blessés longue durée

Le Bayern devra néanmoins se passer d’Ismael Saibari et Serge Gnabry, tous deux sortis blessés sérieusement face à Dortmund. Luis Diaz, Jamal Musiala et Bara Sapoko Ndiaye restent également indisponibles, prolongeant la période d’absences pour ces éléments clés de l’effectif qui manqueront certainement à leurs équipes respectives.

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Ce qu’il faut retenir du groupe du Bayern pour Madrid

La composition du groupe du Bayern pour affronter l’Atlético fait état de tensions médicales mais confirme l’ambition du club à se présenter avec son équipe compétitive.

En clairNeu­er et Oli­se sont incertains mais présents dans le groupe.
AbsencesSaibari et Gnabry forfaits pour cause de blessures importantes.

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