Le Castelló tient tête au Burgos malgré une expulsion et reste leader

Le Castelló a réussi à obtenir un bon match nul (1-1) sur le terrain du Burgos, un résultat encourageant qui confirme sa position de leader. Ce point a une saveur particulière, car les albinegres ont joué la dernière demi-heure en infériorité numérique après l’expulsion controversée de Maty Orozco.

Un début encourageant

Les visiteurs ont rapidement pris l’avantage grâce à Isra Suero, qui a ouvert le score dès la première incursion dans la surface adverse avec une frappe puissante depuis l’entrée de la surface. Cette ouverture rapide du score a quelque peu surpris le Burgos, qui a failli encaisser un second but sur une action coup de pied arrêté, Alberto Jiménez envoyant le ballon sur la barre transversale.

Un retour du Burgos en fin de première période

Malgré un contrôle du jeu du Castelló dans la première demi-heure, le Burgos est monté en puissance en deuxième partie de la première période, multipliant les occasions franches. Le club local a finalement égalisé en toute fin de période grâce à Luengo, qui a trouvé la faille dans le temps additionnel.

Une deuxième période tendue à dix

La seconde période a été marquée par un tournant important avec l’expulsion de Maty Orozco, décision arbitrale contestée et non annulée par le VAR. Le Castelló a dû jouer plus de trente minutes à dix, mais a fait preuve de solidité et de discipline pour préserver le score et repartir avec un point essentiel.

Cette résistance témoigne de la cohésion de l’équipe conduite par Pablo Hernández, qui continue de mener la course au sommet du classement.