Copa del Rey : report du match Tavernes-Valence au 10 novembre à Mestalla

Impacts pour les clubs valencians
Quatre équipes de la communauté valencienne étaient concernées par les matches de ce mercredi. Le Levante devait jouer à Tarancón (Tolède), l’Alcoyano accueillir le Mallorca, tandis que le Tavernes et le Valence CF devaient s’affronter dans un grand duel régional à Mestalla.
Suite à la suspension, la RFEF a communiqué les nouvelles dates et horaires. Le match Tavernes-Valence se tiendra désormais le mardi 10 novembre à 21h00 à Mestalla. Par ailleurs, le Levante jouera contre le Conquense le jeudi 5 novembre à 19h00, suivi à 21h00 par le duel Alcoyano-Mallorca au stade El Collao, rencontre qui sera diffusée sur À Punt.
Matches de Copa del Rey du jeudi maintenus
Quant aux matches de Copa del Rey prévus ce jeudi, la fédération n’a pas annoncé de suspension, notamment pour les confrontations entre Castelló et Conca, ainsi qu’Eldense contre l’Atlético Baleares.
Voir aussi
La décision de la RFEF impacte directement le calendrier des clubs valencians engagés en Copa del Rey.