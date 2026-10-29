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Copa del Rey : report du match Tavernes-Valence au 10 novembre à Mestalla

jeudi 29 octobre 2026 - 12:25

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a annoncé la suspension de tous les matches de la première journée de la Copa del Rey initialement prévus ce mercredi, en raison du grave accident de train survenu à Urda, dans la province de Tolède. Cet incident, impliquant un AVE et un train Iryo, a fait de nombreuses victimes et conduit la fédération à reporter 24 rencontres, dont cinq impliquant des clubs de Primera División.

Copa del Rey : report du match Tavernes-Valence au 10 novembre à MestallaEspagne

Impacts pour les clubs valencians

Quatre équipes de la communauté valencienne étaient concernées par les matches de ce mercredi. Le Levante devait jouer à Tarancón (Tolède), l’Alcoyano accueillir le Mallorca, tandis que le Tavernes et le Valence CF devaient s’affronter dans un grand duel régional à Mestalla.

Suite à la suspension, la RFEF a communiqué les nouvelles dates et horaires. Le match Tavernes-Valence se tiendra désormais le mardi 10 novembre à 21h00 à Mestalla. Par ailleurs, le Levante jouera contre le Conquense le jeudi 5 novembre à 19h00, suivi à 21h00 par le duel Alcoyano-Mallorca au stade El Collao, rencontre qui sera diffusée sur À Punt.

Matches de Copa del Rey du jeudi maintenus

Quant aux matches de Copa del Rey prévus ce jeudi, la fédération n’a pas annoncé de suspension, notamment pour les confrontations entre Castelló et Conca, ainsi qu’Eldense contre l’Atlético Baleares.

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Décryptage FootLégende
À retenir

La décision de la RFEF impacte directement le calendrier des clubs valencians engagés en Copa del Rey.

En clairTous les matches du mercredi ont été suspendus suite à l'accident ferroviaire d'Urda.
La suiteLe Tavernes-Valence est désormais programmé le 10 novembre à Mestalla.

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