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David Otorbi prolonge avec le Valence CF jusqu’en 2031 avec une clause libératoire revue à la hausse

vendredi 30 octobre 2026 - 12:30

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Le club espagnol Valence CF a officialisé la prolongation du contrat de son jeune attaquant David Otorbi jusqu’en 2031. Considéré comme l’un des talents prometteurs du club, Otorbi a progressé rapidement depuis ses débuts au sein de l’équipe première.

David Otorbi prolonge avec le Valence CF jusqu’en 2031 avec une clause libératoire revue à la hausseEspagne

Un nouveau contrat à la hauteur de ses performances

Après avoir fait ses premiers pas en équipe première, en étant le joueur le plus jeune issu du centre de formation à y débuter, David Otorbi s’est imposé progressivement. Il bénéficie désormais d’une place régulière sous les ordres de différents entraîneurs, avec notamment Carlos Corberán, Óscar Sánchez et le récent Javier Aguirre. Cette progression a conduit Valence CF à sécuriser son avenir en lui proposant un nouveau bail jusqu’en 2031.

Une clause libératoire fortement revalorisée

Cette prolongation s’accompagne d’une revalorisation importante de sa clause de résiliation, estimée entre 50 et 60 millions d’euros. Le club affiche ainsi clairement son ambition de conserver son attaquant, tout en augmentant sa rémunération en accord avec son rôle grandissant.

Des débuts prometteurs en Liga

Cette saison, Otorbi a également montré ses qualités offensives. Il a inscrit son premier but pour Valence lors de la 9e journée, permettant à son équipe d’égaliser 2-2 face au Racing de Santander. Excepté le match d’ouverture contre le Celta, il a participé à toutes les rencontres de championnat, marquant son importance dans l’effectif.

Décryptage FootLégende
À retenir sur David Otorbi

David Otorbi confirme son rôle clé au Valence CF avec une prolongation de contrat et une clause libératoire conséquente.

En clairDavid Otorbi est désormais lié au club jusqu'en 2031.
Le chiffreSa clause de départ est estimée entre 50 et 60 millions d'euros.
La suiteIl devrait continuer à être un élément majeur du Valence CF à moyen terme.

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