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Manchester United : Kobbie Mainoo de retour avant le déplacement à Chelsea, mais Benjamin Sesko toujours absent

vendredi 30 octobre 2026 - 13:35

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Manchester United reçoit une bonne nouvelle avant son rendez-vous à Stamford Bridge ce samedi. Le jeune milieu de terrain Kobbie Mainoo, absent depuis début octobre à cause d’une blessure, a repris l’entraînement collectif mercredi et pourrait ainsi figurer dans le groupe pour affronter Chelsea. Son retour est un atout important pour l’encadrement technique.

Manchester United : Kobbie Mainoo de retour avant le déplacement à Chelsea, mais Benjamin Sesko toujours absentAngleterre

Le retour de Mainoo en vue du match à Chelsea

Sorti lors du match contre Tottenham début octobre, Kobbie Mainoo était initialement annoncé indisponible pour environ dix jours. Sa reprise récente de l’entraînement confirme donc ce délai et ouvre une option pour Michael Carrick, l’entraîneur intérimaire de United, face à un adversaire réputé pour sa pression au milieu de terrain. La présence de Mainoo amène au club sa qualité de contrôle, de calme en possession et sa capacité à distribuer rapidement le ballon, éléments essentiels pour résister à Chelsea au Bridge.

Une absence prolongée pour Benjamin Sesko

Cependant, cette bonne nouvelle est tempérée par la situation de l’attaquant Benjamin Sesko qui souffre d’un problème au tibia et risque de manquer les terrains jusqu’en janvier. Le club traverse une période d’incertitude quant à la durée exacte de son indisponibilité, celle-ci étant conditionnée par l’évolution de sa blessure pendant sa phase de guérison. Ce coup dur impose à l’équipe de s’adapter en attaque et de trouver d’autres solutions pour compenser son absence.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir pour Manchester United

Le retour de Kobbie Mainoo pourrait renforcer le milieu de terrain contre Chelsea tandis que l'absence de Benjamin Sesko pèse sur le secteur offensif du club.

En clairMainoo de retour à l'entraînement, pressenti pour le groupe face à Chelsea.
La suiteSesko indisponible jusqu'à au moins janvier, United doit s'adapter offensivement.

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