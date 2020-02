PSG : le club met un terme au règne de Manchester City !

Selon une étude signée Soccerex, le PSG est aujourd’hui le club qui aurait la plus grande puissance financière sur la planète football.

Pour Soccerex, le Paris Saint-Germain figure à la première place du classement qui est établi en fonction de cinq critères précis. Le premier concerne le potentiel financier de chaque joueur. Le second est lié aux installations immobilières. Le troisième évoque les actifs financiers de cette dernière.

Le quatrième concerne les investissements réalisés par le propriétaire de tel ou tel club. Enfin, le cinquième met en avant les dettes contractées pour telle ou telle raison. Le PSG obtient un indice de 5,318 pour cette année 2020. Résultat des courses, le club français devance Manchester City (5,197).

Le PSG monte en puissance

Les Citizens figuraient en haut du classement lors des deux années précédentes (2018 et 2019). Pour Le Parisien, les dirigeants du PSG sont récompensés de leurs efforts au niveau de la gestion financière du club. Les dettes du Paris Saint-Germain ont diminué et en parallèle l’écurie a eu plus de rentrées financières importantes.

Il y a un mois, le cabinet Deloitte avait mis en avant le fait que le PSG était le cinquième club le plus riche du monde (En savoir plus). Cette étude couplée à l’autre de Soccerex prouve bien que ce dernier rivalise, de plus en plus, avec d’autres cadors européens. Reste à savoir si cela se traduira, ou non, sur le terrain en Ligue des Champions cette saison.

Images de IconSport