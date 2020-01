Clubs les plus riches : le Barça au top, où se trouve le PSG ?

Le cabinet Deloitte a dévoilé le classement des clubs les plus riches du monde suite à la saison passée. Le PSG est encore loin du FC Barcelone notamment…

Pour la première fois de son histoire, le Barça arrive sur la première place du podium. En effet, les Blaugrana ont généré 840,8 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Loin derrière, on retrouve le Real Madrid (2e, 757,3 millions) – qui était leader lors de l’étude précédente – et Manchester United (3e, 711,5 millions). Sans surprise, le PSG est le club français le plus riche.

Les Parisiens héritent de la cinquième place. L’écurie de la capitale hexagonale a généré 635,9 millions d’euros de revenus (+ 1 place). Le président Nasser Al-Khelaifi et consorts ont encore du pain sur la planche pour intégrer le « Top 3 »… Première étape : réussir à dépasser déjà le Bayern Munich qui est quatrième (660,1 millions).

Le PSG devance… le champion d’Europe

Chose assez surprenante tout de même, le PSG se trouve devant Liverpool dans ce classement des clubs les plus riches du monde ! En effet, le champion d’Europe en titre n’est que… septième (604,7 millions d’euros). Pour en revenir à la présence de nos représentants français, il faut descendre bien plus bas pour trouver la trace de l’OL.

Le club dirigé par Jean-Michel Aulas est dix-septième avec 220,8 millions générés pour l’exercice 2018/2019. Les Gones sont très loin du « Top 10 » puisque la Juventus Turin (10e justement) affiche un total de 459,7 millions. Rendez-vous dans un an pour savoir si le PSG, l’OL et consorts ont perdu ou gagné des places durant cette saison 2019/2020 !

Images de IconSport