Robert Andrich devrait finalement rester à Bayer Leverkusen cette saison

Le futur de Robert Andrich à Bayer Leverkusen connaît un retournement inattendu. Alors que le milieu de terrain de 31 ans avait récemment été encouragé à chercher un nouveau club, la direction sportive du club allemand laisse désormais entendre qu’il devrait rester.

La nouvelle saison avait démarré sous de mauvais auspices pour Andrich, avec le nouvel entraîneur Carles Martínez qui ne comptait que peu sur lui dans ses plans pour le milieu de terrain. Le joueur avait en conséquence été prié de se trouver une autre équipe. De plus, il avait perdu le brassard de capitaine au profit d’Edmond Tapsoba, signe d’une position affaiblie dans le groupe.

Cependant, quelques jours avant la clôture du mercato, Simon Rolfes, directeur sportif de Leverkusen, a indiqué espérer que Robert Andrich resterait. Cette déclaration intervient après la défaite surprise du club sur le terrain de SV Elversberg (3-2), un adversaire promu, et souligne une possible réévaluation de son rôle au sein du groupe.

Andrich, sous contrat jusqu’en 2028 avec le club, n’avait pas été retenu dans le groupe pour ce match, illustrant son statut incertain, mais une sortie semble désormais moins probable malgré des rumeurs de transfert, notamment vers RB Leipzig, sans discussions formelles annoncées entre les clubs.

Arrivé à Leverkusen en 2021 en provenance d’Union Berlin pour 6,5 millions d’euros, Robert Andrich totalise 199 apparitions avec le club et a contribué à 35 buts. Il a également fait partie de l’équipe qui a remporté le doublé national en 2024, une première historique pour le club.