Newcastle entre dans la course pour Matias Soule, en concurrence avec Sunderland

À quelques jours de la fin du mercato estival, Newcastle United a ajouté un nouveau dossier intéressant à son armoire à trophées potentiels avec la candidature pour le transfert de Matias Soule. Le club anglais se retrouve en concurrence directe avec Sunderland pour l’international argentin de 23 ans, actuellement à l’AS Roma.

Soule était un objectif de longue date pour Sunderland, qui a même formulé une offre en juillet. Cependant, les négociations n’ont pas abouti, principalement à cause des hésitations de Roma qui ont gardé le joueur dans leurs rangs en attendant de clarifier leur stratégie offensive.

Le changement récent vient de Newcastle, qui a inscrit Soule sur sa liste d’options offensives. Sous la direction de Matthias Jaissle, les Magpies cherchent à renforcer leur attaque et considèrent également d’autres profils comme Matias Fernandez-Pardo de Lille ou Bilal El Khannouss de Stuttgart.

Du côté de l’AS Roma, la direction semble désormais plus ouverte à la possibilité de libérer Soule, d’autant que le club envisage de recruter des profils plus avancés pour leur ligne d’attaque. Cette ouverture augmente les chances d’un départ avant la clôture du marché.

L’intérêt ne se limite pas à Newcastle et Sunderland. Fulham, Everton, Brighton ainsi qu’AC Milan sont également cités parmi les clubs ayant manifesté de l’intérêt, preuve de l’attractivité et du potentiel que représente ce joueur.

Pour Newcastle, le profil de Soule correspond à une volonté d’ajouter jeunesse, qualité technique et polyvalence dans les zones offensives. Son style de jeu imprévisible pourrait apporter un plus pour l’entraîneur Jaissle. L’opportunité semble donc à saisir dans des conditions financières raisonnables.

Ce feuilleton illustre aussi une démarche réfléchie de Newcastle, loin de la panique, privilégiant une approche stratégique avec des recrues à fort potentiel plutôt que des solutions d’urgence. Pour Sunderland, bien que toujours intéressé, le fait que Newcastle entre dans la danse ajoute une dimension supplémentaire à cette bataille de transfert.

Le dénouement est attendu d’ici la fin du mercato, et si Newcastle parvient à finaliser cet accord, ce serait un coup intéressant pour renforcer leur effectif offensif avec un joueur prometteur et expérimenté à hauteur du championnat anglais.