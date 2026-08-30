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De Zerbi confirme que trois joueurs de Tottenham souhaitent partirAngleterre

De Zerbi confirme que trois joueurs de Tottenham souhaitent partir

dimanche 30 août 2026 - 09:48

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Tottenham traverse un mercato particulièrement chargé, avec déjà huit acquisitions pour un montant cumulé avoisinant les 400 millions de livres sterling. Le club londonien, engagé dans une vaste réorganisation de son effectif, pourrait voir d’autres départs dans les jours à venir.

Roberto De Zerbi, l’entraîneur des Spurs, s’est exprimé avec franchise après la défaite contre Newcastle. Trois joueurs absents lors de ce match, Richarlison, Kevin Danso et Pape Matar Sarr, souhaitent tous quitter le club.

De Zerbi a déclaré que Richarlison a exprimé à plusieurs reprises son désir de partir. Quant à Kevin Danso, sa volonté de partir lui a été confirmée personnellement il y a quelques jours. Pape Sarr partage cette envie mais fait face à une petite blessure.

Malgré l’estime qu’il porte à ces joueurs et ses bonnes relations avec eux, le coach a été clair : « S’ils veulent partir, il faut que le club reçoive une solution économique satisfaisante. » En d’autres termes, Tottenham attend des offres qui reflètent la valeur des joueurs, sans compromis.

Cela illustre la politique ferme du club en ce mercato, qui ne cède pas aux pressions des joueurs ou des clubs acheteurs pour baisser les prix. Le club londonien entend mener sa reconstruction avec rigueur, en échangeant uniquement des joueurs si une compensation adéquate est proposée et à condition de pouvoir aligner des remplaçants de qualité.

Cette démarche reflète la volonté de De Zerbi de disposer d’un groupe dédié et motivé, sans place pour les joueurs tirés entre deux choix. Après un investissement colossal cet été, Tottenham veut avancer avec clarté et exigence, une ligne de conduite que ses fans semblent prêts à soutenir.

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