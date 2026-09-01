Manchester City lance des négociations pour Enzo Fernandez dans un transfert à 120 millions de livres

Manchester City a pris l’initiative d’ouvrir des négociations avec Chelsea concernant l’acquisition d’Enzo Fernandez, un transfert qui pourrait devenir l’un des plus marquants de cette fin de mercato.

Le montant demandé par Chelsea est d’au moins 120 millions de livres, une somme importante qui représente l’enjeu principal des échanges actuels entre les deux clubs. Enzo Fernandez, âgé de 25 ans, connaît déjà Enzo Maresca, qui l’avait dirigé à Chelsea et souhaite travailler de nouveau avec lui.

De son côté, le joueur argentin est favorable à un transfert vers Manchester City. Le fait que les deux clubs n’aient pas encore entamé de discussions formelles jusqu’à présent laisse présager que les bases de l’accord ont été posées en amont, et que seul le prix reste à définir.

Une fois un accord sur le montant trouvé, la conclusion du transfert devrait rapidement suivre puisqu’aucun obstacle n’existe concernant les conditions personnelles du joueur.

Cette opération, si elle se concrétise, serait une signature forte pour Manchester City. Enzo Fernandez apporterait à l’équipe sa maîtrise technique, son agressivité au milieu de terrain et son expérience dans les grandes rencontres.

Le principal point d’interrogation demeure la valorisation élevée du joueur, qui suscite un débat sur la distribution possible de ce budget entre plusieurs postes. Néanmoins, le fait que le joueur soit prêt à rejoindre le club et que l’entraîneur soit convaincu de son importance témoigne d’une volonté claire de la part de Manchester City d’investir dans ce profil.