Real Madrid : Michael Olise rêve des Merengue, un transfert déjà en préparation ?

L’avenir de Michael Olise pourrait rapidement animer le mercato européen. Selon les informations de L’Équipe, l’international français du Bayern Munich ne cacherait plus, en privé, son envie de rejoindre le Real Madrid. L’ailier de 24 ans aurait même profité du rassemblement des Bleus pendant la Coupe du monde 2026 pour se renseigner auprès de plusieurs de ses coéquipiers sur la vie au sein de la Casa Blanca.

Ce désir ne serait pas nouveau. D’après le quotidien sportif français, Olise nourrit depuis longtemps l’ambition de porter un jour le maillot madrilène. Une ambition renforcée après une saison exceptionnelle sous les couleurs du Bayern Munich et une Coupe du monde qui l’a définitivement installé parmi les meilleurs joueurs offensifs de la planète.

Une saison qui attire les plus grands clubs

Michael Olise sort de l’exercice le plus abouti de sa carrière. Entre le Bayern Munich et l’équipe de France, il a compilé 27 buts et 33 passes décisives en 68 rencontres, des statistiques qui ont fait de lui l’un des joueurs les plus convoités du marché.

Son influence offensive, sa qualité technique et sa capacité à faire basculer les grands rendez-vous ont naturellement attiré l’attention du Real Madrid, en quête d’un ailier droit capable de s’imposer durablement dans son effectif.

Les Bleus sollicités pour des conseils

Toujours selon L’Équipe, Olise aurait profité de la vie de groupe avec l’équipe de France pour interroger plusieurs internationaux évoluant ou ayant évolué au Real Madrid. Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ou encore Eduardo Camavinga figureraient parmi les joueurs susceptibles de lui avoir parlé du fonctionnement du club madrilène, de son exigence quotidienne et de son environnement.

Le joueur n’aurait d’ailleurs jamais vraiment cherché à cacher cette ambition auprès de ses partenaires durant le Mondial.

Le Bayern ne veut pas vendre

Si le rêve madrilène est bien réel du côté d’Olise, le dossier s’annonce particulièrement compliqué. Le Bayern Munich considère son ailier comme un élément intransférable. Dès le printemps, Karl-Heinz Rummenigge avait assuré qu’« aucun prix » ne pousserait le club bavarois à envisager son départ.

Plus récemment, plusieurs médias allemands ont également indiqué que les dirigeants munichois réfléchissaient à prolonger le contrat du Français jusqu’en 2031 afin de décourager définitivement les prétendants.

Le Real Madrid entretient le flou

Le Real Madrid, de son côté, avait officiellement démenti en juin tout contact avec Michael Olise ou son entourage, rappelant les excellentes relations entretenues avec le Bayern Munich. Toutefois, les performances du Français pendant la Coupe du monde ont relancé les spéculations, plusieurs médias assurant que la Maison Blanche continue de suivre attentivement son évolution.

À ce stade, aucune négociation officielle n’a été annoncée entre les deux clubs. Mais une chose semble désormais acquise : Michael Olise ne cache plus que porter un jour le maillot du Real Madrid constitue l’un de ses grands objectifs de carrière.