Chelsea : Cinq cadres prêts à partir

La fin de saison s’annonce tendue pour Chelsea. Entre résultats décevants et absence de Ligue des Champions, plusieurs cadres pourraient quitter le navire dès cet été.

Actuellement englués à une inquiétante 8e place en Premier League, les Blues vivent une saison bien loin de leurs ambitions. La demi-finale de FA Cup face à Leeds représente désormais l’unique espoir de sauver les meubles pour les Londoniens.

En coulisses, tout s’accélère déjà. Le départ de Liam Rosenior a ouvert un nouveau cycle, avec Calum McFarlane chargé d’assurer l’intérim. Mais surtout, la direction travaille activement sur l’arrivée d’un nouveau coach. Les pistes menant à Andoni Iraola ou Oliver Glasner prennent de l’épaisseur.

Mais le vrai chantier concerne l’effectif. Sans Ligue des Champions et sous la pression du fair-play financier, Chelsea pourrait être contraint de vendre plusieurs joueurs majeurs.

Cinq cadres prêts à partir

Selon plusieurs sources en Angleterre, cinq noms ressortent déjà avec insistance : Cole Palmer, Enzo Fernandez, Marc Cucurella, Joao Pedro et Alejandro Garnacho.

L’ancien coach Tim Sherwood a d’ailleurs lâché une sortie remarquée :

« Ces joueurs vont vouloir partir, le club n’est pas en Ligue des Champions. »

Parmi eux, Enzo Fernandez attire les convoitises du Real Madrid et de Manchester City, tandis que Cole Palmer serait suivi de près par Manchester United.

Un été agité se profile donc du côté de Stamford Bridge. Entre départs majeurs et reconstruction annoncée, Chelsea pourrait bien tourner une nouvelle page de son histoire.