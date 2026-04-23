Manchester City : Enzo Fernández ciblé pour remplacer Bernardo Silva

En quête d’un successeur à Bernardo Silva, Manchester City aurait jeté son dévolu sur Enzo Fernández, cadre de Chelsea FC.

La fin d’un cycle se confirme chez les Citizens. Après neuf saisons riches en trophées, Bernardo Silva a annoncé son départ à l’issue de l’exercice 2025-2026. Une page importante se tourne pour le club de Pep Guardiola, désormais en quête d’un nouveau leader technique au milieu de terrain.

Enzo Fernandez dans le viseur

Selon plusieurs sources, dont The Athletic, Manchester City s’intéresse de près à Enzo Fernández. Le profil de l’international argentin, capable de dicter le tempo et d’apporter de la créativité, correspond parfaitement aux exigences du jeu de Guardiola.

À 25 ans, le milieu de terrain s’est imposé comme un élément clé de Chelsea FC, malgré une saison globalement décevante du club londonien.

Sous contrat jusqu’en 2032, Enzo Fernández ne sera pas facile à déloger. Sur le papier, un transfert semble même improbable. Mais la situation sportive des Blues pourrait rebattre les cartes.

Actuellement en difficulté en Premier League et éloigné des places qualificatives pour la Ligue des champions, Chelsea FC peine à convaincre. Un contexte qui pourrait pousser certains cadres à envisager un départ.

Dans cette optique, Manchester City reste attentif à l’évolution du dossier. Le club anglais voit en Enzo Fernandez un héritier crédible pour prendre la relève de Bernardo Silva et s’inscrire dans la continuité du projet.

Reste désormais à savoir si City passera à l’offensive… et si Chelsea acceptera d’ouvrir la porte à l’un de ses piliers.