Tottenham : Quel avenir pour Kolo Muani ?  

Alors que la Juventus s’interrogeait sur un possible retour de Randal Kolo Muani, Tottenham a tranché. L’attaquant français restera à Londres cet hiver, malgré un temps de jeu limité.

Dans les couloirs du mercato, certaines portes se referment plus vite qu’elles ne s’ouvrent. Celle menant à un éventuel retour de Kolo Muani à la Juventus semble désormais solidement verrouillée. Malgré les interrogations venues de Turin, Tottenham n’entend pas mettre fin au prêt de l’international français durant cette fenêtre hivernale.

La prudence affichée par Giorgio Chiellini n’était donc pas anodine. « Kolo Muani s’est bien comporté ici l’année dernière, mais il ne joue plus pour la Juventus aujourd’hui. Nous verrons dans les prochains jours », glissait récemment le dirigeant bianconero, conscient que la décision ne dépendait plus vraiment de Turin. Selon Sky Sports, les Spurs ont été clairs : aucune rupture anticipée de prêt ne sera accordée en janvier.

Pour la Juventus, cette position ferme change la donne. Le club italien, en quête de solutions offensives, voyait dans Kolo Muani un profil déjà connu, capable de s’intégrer rapidement. Mais à Londres, le raisonnement est différent. Tottenham estime encore avoir besoin de son attaquant, même si son rôle reste secondaire dans la hiérarchie offensive.

Kolo Muani, un temps de jeu limité mais une pièce maîtresse

Depuis son arrivée en Premier League, le parcours de Kolo Muani est fait de contrastes. Son temps de jeu demeure limité, mais l’ancien Nantais a su répondre présent lorsque l’occasion s’est présentée. Il a inscrit avant-hier son troisième but de la saison avec les Spurs, face à son ancien club de l’Eintracht Francfort. Un symbole, presque. Ses deux premiers buts sous le maillot londonien avaient déjà été marqués contre le PSG, son club propriétaire.

Ces éclairs rappellent le joueur qu’il a été à Francfort, lorsqu’il incarnait une attaque libre, rapide et imprévisible. Mais à Tottenham, l’environnement est différent. La concurrence est rude, les automatismes longs à construire, et le championnat anglais ne laisse que peu de place à l’adaptation progressive. À 27 ans, Kolo Muani n’est plus un espoir, mais pas encore une certitude installée à ce niveau. Tottenham, en refusant de le libérer, semble croire qu’il peut encore peser dans la deuxième partie de saison.

Pour le joueur, ce statu quo impose un défi mental autant que sportif. Continuer à saisir chaque minute, chaque ballon, pour rappeler son utilité. La Juventus, elle, devra explorer d’autres pistes. Quant à Kolo Muani, son avenir immédiat s’écrira à Londres, dans l’ombre parfois, mais avec la conviction que le football finit toujours par récompenser la persévérance.