FC Barcelone : Messi reste silencieux malgré la pression

Alors que les élections du FC Barcelone ont animé toute l’actualité du club, un nom revenait avec insistance : celui de Lionel Messi. Attendu par tous, l’Argentin a pourtant choisi une posture claire : le silence total.

Durant toute la campagne qui a conduit à la réélection de Joan Laporta, Messi n’a jamais pris la parole, malgré les nombreuses tentatives de récupération de certains candidats. Sa position était arrêtée dès le départ : ne pas interférer dans la vie politique du club.

Dans l’entourage du Barça, beaucoup espéraient une prise de position du septuple Ballon d’Or, d’autant que ses relations avec Laporta ont longtemps été décrites comme distantes. Certains candidats, comme Víctor Font, avaient même intégré Messi dans leurs projets, imaginant un retour symbolique ou un rôle institutionnel au sein du club.

Mais malgré les sollicitations, Messi n’a jamais dévié de sa ligne. Même sa visite surprise au Spotify Camp Nou en novembre dernier n’a pas été suivie de déclarations publiques.

Une posture de respect institutionnel

Ce silence n’est pas anodin. En refusant de s’exprimer, Messi a voulu éviter toute influence sur le vote des socios. Une manière de préserver l’image du club et de ne pas peser sur un processus démocratique déjà très médiatisé.

De son côté, Laporta a évoqué à plusieurs reprises son envie de rendre hommage à la légende argentine, avec notamment un projet de célébration au Camp Nou rénové, voire une statue aux côtés de figures historiques comme Johan Cruyff.

Pour l’instant, Messi reste en retrait. Mais son silence en dit long : même loin de Barcelone, l’ombre du numéro 10 continue de planer sur l’avenir du club catalan.