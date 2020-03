Real Madrid : Ramos fait un constat juste et fracassant

Le défenseur central du Real Madrid, Sergio Ramos, n’a pas tenté de minimiser les choses après le couac face au Betis Séville.

Les Merengue se sont inclinés à l’extérieur sur le score de 2 buts à 1 face à la formation basée en Andalousie. Après la rencontre, Ramos a déclaré que lui et ses coéquipiers n’ont « pas mérité de gagner » ce duel. Le capitaine de l’équipe du Real a ajouté que l’équipe était « intermittente pendant de nombreuses phases de jeu ». L’international espagnol a précisé que les Madrilènes n’ont « pas fait » ce qu’ils avaient répété « pendant la semaine ». Sergio Ramos a rendu hommage aux Sévillans qui se sont « très bien débrouillés » sur leur pelouse.

Au final, le défenseur central était sur la même longueur d’ondes que Zinedine Zidane. Le coach français a indiqué qu’il n’avait pas reconnu son équipe lors de cette 27e journée de Liga (En savoir plus). Désormais, Ramos espère que lui et ses coéquipiers vont vite tourner la page sévillane et rebondir le plus vite possible. Le 13 mars prochain le Real défiera Eibar au Stade Santiago Bernabeu. « Il y a encore beaucoup de matches de championnats à venir. »

Ramos promet une chose aux supporters

« Nous continuerons de nous battre jusqu’à la fin », a assuré le capitaine d’équipe ibérique. Pour lui, il faut « continuer à travailler » au quotidien afin de parvenir à dépasser, de nouveau, le FC Barcelone. Les Blaugrana occupent la première place du classement en Liga. Ils ont deux points d’avance sur le Real Madrid… qui avait remporté le Clasico le 1er mars (2-0). Au final, cette belle victoire n’a pas permis aux hommes de Zinedine Zidane d’embrayer. C’est inquiétant pour la Casa Blanca à ce stade de la saison…

Images de IconSport