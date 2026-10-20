Blessure de Destiny Udogie : Tottenham ajusté contre Coventry

Tottenham doit faire face à un nouveau coup dur avec l’absence de Destiny Udogie, victime d’une blessure au genou. L’arrière latéral, en difficulté pour maintenir une continuité physique depuis son arrivée d’Udinese en 2023, n’a pas été retenu dans le groupe pour affronter Coventry.

Contexte et conséquences pour Tottenham

Udogie s’est blessé après 74 minutes lors du match nul 1-1 à Old Trafford face à Manchester United. Malgré une période de neuf jours pour récupérer, incluant un stage à Marbella, Roberto De Zerbi a choisi la prudence et n’a pas pris de risque en le sélectionnant pour la rencontre contre Coventry.

Cette décision s’inscrit dans une politique claire de gestion rigoureuse des blessures au sein de l’effectif, particulièrement importante lorsque plusieurs joueurs clés sont déjà absents : Savio, Pedro Porro, Mykhailo Mudryk, Xavi Simons et Wilson Odobert sont indisponibles, tandis que Rodrigo Bentancur est suspendu.

Réorganisation de l’équipe

Face à cette situation, De Zerbi a réaménagé son équipe en titularisant notamment James Maddison pour sa première apparition compétitive depuis avril 2025. Tosin Adarabioyo effectue sa première titularisation en Premier League et Archie Gray est positionné au milieu de terrain après avoir joué au poste de latéral droit cette saison. De plus, Dejan Kulusevski fait son retour parmi les remplaçants après plus de 500 jours d’absence due à une blessure au genou nécessitant deux opérations.

Alors que la liste des blessés continue de s’allonger, Tottenham doit s’appuyer sur ses jeunes joueurs et son effectif élargi pour rester compétitif.