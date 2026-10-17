Incident au nouveau Mestalla : une grue s’effondre sans blessés

L’avancement des travaux du nouveau stade Mestalla à Valence a subi un imprévu ce vendredi. Une des grandes grues positionnées pour la construction s’est déplacée de manière anormale et est tombée sur la zone qui accueillera prochainement la pelouse du terrain.

Aucun blessé malgré la chute de la grue

Heureusement, cet accident spectaculaire n’a pas causé de blessés parmi les ouvriers ni d’autres personnes sur site. La chute de la grue s’est produite alors que des progrès significatifs avaient été réalisés dans l’installation de la couverture du stade, en pleine phase finale.

Les travaux restent en cours pour une livraison estivale

Malgré cet incident, les équipes sur place poursuivent leurs travaux avec la volonté de respecter les délais. L’inauguration du nouveau Mestalla est toujours prévue pour la fin de l’été, conformément au calendrier initial.

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