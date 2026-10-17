Incident au nouveau Mestalla : une grue s’effondre sans blessés

Aucun blessé malgré la chute de la grue
Heureusement, cet accident spectaculaire n’a pas causé de blessés parmi les ouvriers ni d’autres personnes sur site. La chute de la grue s’est produite alors que des progrès significatifs avaient été réalisés dans l’installation de la couverture du stade, en pleine phase finale.
Les travaux restent en cours pour une livraison estivale
Malgré cet incident, les équipes sur place poursuivent leurs travaux avec la volonté de respecter les délais. L’inauguration du nouveau Mestalla est toujours prévue pour la fin de l’été, conformément au calendrier initial.
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L'incident de la grue au Mestalla soulève des questions sur la sécurité mais ne remet pas en cause l'échéance du projet.