Mercato / Barça : Messi veut partir, pourquoi c’est encore loin d’être fait…

Le Barça a confirmé l’intention de Lionel Messi de quitter le club. Un séisme en Catalogne, mais le transfert de l’Argentin pourrait tourner à la bataille juridique.

Les supporters du FC Barcelone sont effondrés. Certains sont même descendus dans la rue hier soir pour réclamer la démission du président Josep Maria Bartomeu tellement leur angoisse et leur déception sont grandes. Un véritable ouragan, un cataclysme, une bombe a été lâchée par le club lui-même mardi soir, en confirmant que Lionel Messi veut partir ! Impensable il y a encore quelques semaines, le transfert de l’Argentin apparaît aujourd’hui comme l’hypothèse la plus crédible.

Koeman, la goutte d’eau pour Messi ?

Mécontent de la politique sportive du club, ainsi que de ses résultats, le sextuple Ballon d’Or désire activer sa clause de sortie, qui lui permet de rompre son contrat à chaque fin de saison. L’arrivée de Ronald Koeman aurait fini de le convaincre. « Les privilèges sont terminés. Je vais être inflexible, il faut penser à l’équipe », aurait lancé le nouvel entraîneur à l’Argentin lors d’un entretien entre les deux hommes. Olé explique que ses mots auraient été très mal perçus par La Pulga, l’incitant à franchir le pas. Nous en sommes désormais là : Messi a informé la direction de son ambition. Et maintenant ?

Une bataille juridique en vue

La star souhaite rompre unilatéralement son contrat en utilisant sa clause de sortie. Problème, celle-ci a expiré depuis début juin. Une bataille juridique devrait donc s’enclencher. D’un côté, les conseillers du joueur vont plaider le fait que la saison a été retardée et perturbée par le confinement et que la clause reste donc valable. De l’autre, le Barça n’a pas l’intention de le laisser partir libre et de s’asseoir sur sa clause libératoire (pour ne pas dire rédhibitoire) de 700 millions d’euros. Dans ces conditions, Messi est donc encore loin d’être parti. Un accord à l’amiable pourra-t-il être trouvé autour d’une indemnité raisonnable ? Les dirigeants parviendront-ils à le faire changer d’avis ? Quel club a les moyens financiers de l’accueillir ?

Images de IconSport