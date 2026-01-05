Barça : Après un épisode de dépression, Ronald Araújo sur le chemin du retour 

Absent depuis plusieurs semaines pour des raisons liées à sa santé mentale, Ronald Araújo se rapproche d’un retour avec le FC Barcelone. Le défenseur uruguayen figure dans le groupe qui se déplacera en Arabie saoudite pour défendre le titre remporté la saison dernière, un signal fort dans un processus de réintégration mené avec prudence.

Après un mois loin des terrains, le second capitaine blaugrana a repris l’entraînement la semaine passée. Selon Mundo Deportivo, il fera bien partie du voyage à Djeddah avec ses coéquipiers, même si sa présence sur le terrain reste incertaine et dépendra exclusivement de ses sensations physiques et mentales.

Une reprise sous haute vigilance médicale

Le retour d’Araújo se fait étape par étape. Le staff médical du Barça, en étroite coordination avec l’entraîneur Hansi Flick, a choisi de ne prendre aucun risque. La priorité demeure le bien-être du joueur, après un épisode de dépression qui avait conduit le club à le mettre à l’écart de la compétition.

Sa participation aux rencontres n’est donc pas garantie. Le défenseur uruguayen conserve la maîtrise totale du calendrier de son retour, dans un cadre pensé pour éviter toute précipitation. Le simple fait de réintégrer le groupe et de voyager avec l’équipe est déjà considéré comme une avancée majeure par l’encadrement barcelonais.

Un symbole fort pour le vestiaire barcelonais

Au-delà de l’aspect sportif, la présence d’Araújo auprès du groupe revêt une dimension symbolique. Leader naturel du vestiaire, son retour progressif renforce la cohésion de l’équipe à l’aube d’un rendez-vous important, alors que le Barça vise son premier trophée de la saison.

Sans brûler les étapes, le défenseur central se rapproche doucement de la compétition, tout en apportant son soutien à ses partenaires. Une réintégration mesurée, à l’image de la ligne adoptée par le club catalan dans un dossier où l’humain prime sur l’urgence du résultat.