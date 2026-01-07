Mercato : l’AJ Auxerre recrute en Premier League pour se relancer

En quête de solutions pour sortir de la zone rouge, l’AJ Auxerre frappe en premier sur le marché hivernal. Le club bourguignon a officialisé l’arrivée de Naouirou Ahamada, milieu de terrain formé à l’étranger et déjà aguerri aux grands championnats européens.

L’AJ Auxerre a lancé son mercato d’hiver avec une signature stratégique. En difficulté en Ligue 1, l’actuel avant-dernier du championnat a choisi de renforcer son entrejeu en s’attachant les services de Naouirou Ahamada, en provenance de Crystal Palace.

Âgé de 23 ans, le milieu axial s’est engagé jusqu’en juin 2027, avec deux années supplémentaires en option. À Auxerre, il héritera du numéro 8, symbole d’un rôle central dans le projet sportif du club.

Un parcours déjà riche malgré son jeune âge

Né à Marseille, Naouirou Ahamada a construit son parcours loin des sentiers classiques. Formé à Istres puis à la Juventus Turin, il s’est ensuite révélé en Allemagne sous les couleurs de VfB Stuttgart, où il a disputé 26 rencontres de Bundesliga, inscrivant deux buts.

Ses performances lui ont ouvert les portes de la Premier League. Recruté par Crystal Palace en janvier 2023, il a accumulé 31 apparitions avec les Eagles, dont 28 dans l’élite anglaise, avant de faire un détour par la France la saison dernière sous la forme d’un prêt au Stade Rennais.

Avec cette arrivée, l’AJ Auxerre mise sur un profil déjà rompu à l’exigence du haut niveau. Polyvalent, intense et capable de se projeter, Ahamada apporte à la fois densité physique et expérience internationale à un milieu de terrain auxerrois en quête de stabilité.

Plus qu’un pari, ce recrutement apparaît comme un choix réfléchi pour tenter d’enclencher une dynamique positive lors de la seconde partie de saison. Dans la lutte pour le maintien, Auxerre espère que l’impact immédiat de Naouirou Ahamada fera la différence.