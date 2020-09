Equipe de France : Mandanda renvoyé, l’OM furieux

Steve Mandanda a été jugé positif au coronavirus pour la deuxième fois en trois semaines ! Comment cela est-il possible ?

Surprise et étonnement autour de Steve Mandanda. Déjà testé positif au coronavirus mi-août ce qui l’avait contraint à l’isolement comme plusieurs autres de ses coéquipiers marseillais, l’international français a eu la désagréable surprise d’être de nouveau déclaré positif lors du regroupement de l’équipe de France. Il va donc quitter le groupe ce vendredi. Comment est-ce possible ? Alors que les autorités médicales et gouvernementales se demandent si attraper le virus permet de s’en immuniser par la suite, le gardien marseillais offre une réponse pessimiste.

Mandanda déclaré positif, l’OM accuse le staff des Bleus et l’UEFA

A moins que… le dernier test pratiqué ne l’ait pas été correctement. C’est une hypothèse avancée par l’OM, très remonté contre le staff de l’équipe de France et l’UEFA. « On sait qu’on peut retrouver des traces du coronavirus pendant des semaines dans le nez, alors si l’UEFA ne prend pas en compte le test sérologique et le fait qu’il ait été malade, pourquoi l’avoir appelé en bleu ? », a réagi le club phocéen dans les colonnes de L’Equipe. Les Marseillais sont persuadés que les Bleus n’ont pas envoyé le dossier complet de Mandanda à l’UEFA.

Ce qui expliquerait que ce dernier ait été jugé comme un cas positif à renvoyer à la maison, alors même qu’il est guéri. Pour l’OM, le gardien de 35 ans a peut-être encore des traces de virus liées à sa récente contamination, mais il n’est plus contagieux. Pour rappel, il avait joué le week-end dernier à Brest (2-3) lors de la 2e journée de Ligue 1, après avoir observé un isolement durant deux semaines. Les tests pratiqués les 23 puis 27 août s’étaient révélés négatifs. A moins que la situation ne soit révisée rapidement, Mandanda manquera donc les deux matchs de Ligue des Nations en Suède (5 septembre) et face à la Croatie (8 septembre).

Images de IconSport