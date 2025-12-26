Un international français lance une académie en Angola

Profitant de la trêve de Noël accordée par le Real Madrid, Eduardo Camavinga a effectué un déplacement symbolique en Angola, où il a vécu ses premiers mois. À Luanda, le milieu de terrain de 23 ans a engagé les premières démarches en vue de la création d’une académie de football, adossée à un projet éducatif, avec l’ambition d’offrir aux jeunes un cadre structuré mêlant sport et scolarité.

Accompagné de ses parents, l’international français a été reçu par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Les autorités angolaises ont accueilli favorablement l’initiative, soutenue notamment par le secrétaire d’État Paulo Madeira, qui y voit un levier de développement pour la jeunesse et le sport local.

À l’issue de cette rencontre officielle, Camavinga a expliqué le sens de son engagement. « J’ai choisi de créer une académie de football et une école pour les jeunes ici afin de rendre à mon pays ce qu’il m’a apporté. Cela me remplit de joie. Mes parents sont très fiers. Je suis également très heureux d’être de retour dans mon pays et d’avoir l’opportunité de contribuer à son développement », a-t-il confié devant la presse.

Plus tôt dans la journée, à son arrivée à l’aéroport de Luanda, le joueur madrilène avait également été interrogé sur la Coupe d’Afrique des Nations. Sans hésitation, il a assuré qu’il suivrait avec attention le parcours des Palancas Negras, se disant confiant dans leur capacité à briller, au regard des progrès affichés lors de l’édition 2023, conclue par une élimination en quarts de finale face au Nigeria.

À travers ce projet d’académie, Eduardo Camavinga entend s’inscrire dans une démarche durable, en mettant son expérience du très haut niveau au service de la formation et de l’avenir du football angolais.