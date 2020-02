Barça : ça pique sévère pour Abidal

Le secrétaire technique du Barça, Eric Abidal aurait sans doute mieux fait de se taire. Les joueurs le rappellent à la discrétion.

« Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup » sous les ordres de l’entraîneur Ernesto Valverde, a lancé Eric Abidal. Sa sortie n’a pas plu du tout à la star Lionel Messi qui l’a rapidement recadré. « Je crois que lorsque l’on parle des joueurs, il faudrait donner des noms. Parce que sinon, ça salit tout le monde et ça alimente des choses qui se disent et ne sont pas vraies », avait répliqué l’Argentin qui avait invité chacun, joueurs comme dirigeants, à assumer ses responsabilités.

La sortie d’Abidal ? Alba et Piqué emboitent le pas de Messi

Cette friture sur la ligne fait beaucoup parler en Catalogne. Qu’en pensent les autres joueurs ? Interrogé après l’élimination contre Bilbao (1-0) en Coupe du Roi jeudi soir, Jordi Alba a lui aussi déploré l’accusation du secrétaire technique français. « On nous envoie suffisamment de merde à l’extérieur sans qu’on ait besoin qu’on s’en jette à l’intérieur. Les joueurs et le staff technique font face. Abidal n’est pas quelqu’un d’extérieur, il a été joueur, il est apprécié des supporters et sait ce qu’il se passe dans un vestiaire. Il doit savoir ce que ressent un joueur de football. On doit tous s’entraider », a plaidé le latéral espagnol.

Pour sa part, le défenseur Gérard Piqué appelle lui aussi à l’unité. « Mieux vaut ne pas se jeter les choses au visage. Ce n’est pas le moment de laver notre linge sale », a-t-il estimé. « Il y a une unité maximale dans le vestiaire. L’élimination est un coup dur mais dans le vestiaire, nous estimons avoir fait un pas en avant et avoir bien joué, malgré tout le bruit qui nous entourait », a ajouté le champion du monde 2010.

Images de IconSport