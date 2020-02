Barça : Messi met un gros tacle à Abidal en public

L’attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi n’a pas du tout apprécié les propos tenus par le secrétaire technique Eric Abidal.

Eric Abidal ne s’est pas fait que des amis en déclarant au journal Sport : « Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup » sous les ordres de l’entraîneur Ernesto Valverde, démis de ses fonctions le mois dernier et remplacé par Quique Setién. Lionel Messi lui-même a peu goûté les propos du secrétaire technique du FC Barcelone et ne s’est pas privé pour le lui dire.

Messi rhabille Abidal pour l’hiver

« Sincèrement, je n’aime pas faire ce genre de choses. Mais je crois que chacun doit assumer ses responsabilités et ses décisions. Les joueurs, sur le terrain, nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables de la direction sportive doivent aussi assumer leurs responsabilités et, surtout, les décisions qu’ils prennent », a-t-il répliqué sur Instagram.

« Pour finir, je crois que lorsque l’on parle des joueurs, il faudrait donner des noms. Parce que sinon, ça salit tout le monde et ça alimente des choses qui se disent et ne sont pas vraies », a critiqué le sextuple Ballon d’Or en réponse directe à Eric Abidal. Ce dernier risque d’en entendre parler en interne car Lionel Messi n’est pas un habitué de telles sorties publiques. S’il s’est autorisé cette remontrance, c’est qu’il est vraiment irrité par ce qu’il a entendu.

Images de IconSport