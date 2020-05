Barça : les joueurs ont repris, Lenglet livre son sentiment

Alors que le Barça a repris le chemin de l’entraînement, le défenseur central Clément Lenglet a livré son sentiment sur la situation actuelle.

Fallait-il arrêter définitivement la saison comme l’a fait la LFP avec la Ligue 1, ou faut-il redémarrer les compétitions, comme l’a choisi l’Allemagne (la Bundesliga reprendra le week-end prochain) et comme devrait le faire l’Espagne (l’entraîneur de Leganes Javier Aguirre a annoncé avoir été averti d’une reprise de la Liga le 20 juin) ? Impossible de répondre avec certitude pour le moment ; le temps sera seul juge de paix.

Lenglet entre appréhension et bonheur de rejouer

A Barcelone, les joueurs ont repris l’entraînement. Avec joie, mais aussi quelques craintes, comme l’a exprimé le défenseur central Clément Lenglet. « Il y a une petite forme d’appréhension, je pense que c’est humain après la crise qu’on a vécue. On espère vraiment être protégés du mieux possible. Après, on a aussi beaucoup d’envie de reprendre le foot et de refaire ce qu’on aime. C’est une sensation mitigée », a confié l’international français à France Télévisions.

« On est dans une période où très peu de gens ont été contaminés. Il va falloir à un moment donné assumer ce risque, à moins que l’on trouve un antidote rapidement. Mais je pense que le virus sera encore là quelques temps donc il va falloir accepter de vivre avec ce risque tout en prenant le plus de mesures possible. Cela pourra forcément nous toucher à un moment donné », a considéré Clément Lenglet. Les tests pratiqués sur les joueurs barcelonais n’ont pas détecté de virus mais la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain.

