Barça : polémique Messi – Abidal, quel impact sur le vestiaire ?

Apparemment, les coéquipiers de Lionel Messi (FC Barcelone) ne sont pas trop perturbés suite à la polémique liée à Eric Abidal.

Si on se réfère au site du quotidien Sport, on apprend que la plupart des joueurs du Barça ont apprécié l’intervention de Messi. A leurs yeux, l’attaquant argentin a prouvé qu’il était un très bon capitaine en défendant publiquement ses partenaires. Lionel Messi n’avait pas apprécié les paroles d’Abidal (En savoir plus). Toujours selon Sport, « Leo a été soutenu par le groupe à l’entraînement mercredi (hier) ». Le gaucher a été « remercié » chaleureusement.

Du coup, la séance du matin n’a pas donné lieu à une ou des scènes extraordinaires. Tout s’est déroulé normalement pour les hommes de Quique Setien. Il n’y a pas eu de « réunion au sommet » entre les leaders du groupe « pour parler de la situation » en détail. Pour sa part, le président barcelonais, Josep Maria Bartomeu, souhaite que « Leo et Abidal » puissent « faire la paix » rapidement.

Messi et l’électrochoc qui peut être décisif

Histoire que le groupe soit concentré à fond sur la suite de la saison qui s’annonce chaude bouillante. Les joueurs sont « conscients qu’ils vivent une situation compliquée ». Les « blessures de Suarez et Dembélé » ont affaibli l’effectif sur le plan offensif. Afin de faire face, les Blaugrana « doivent être unis » en vue des « nombreux matches » qui se profilent à l’horizon.

Au final, l’altercation à distance entre Lionel Messi et Eric Abidal pourrait bien avoir un effet… positif au Camp Nou. Cela pourrait permettre de resserrer les liens et d’atteindre « tous les objectifs » en fin de saison. Cas échéant, « le geste de Messi » aurait été « déterminant ». Le natif de Rosario verrait son statut de capitaine être encore plus renforcé en vue de l’exercice suivant.

