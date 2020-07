Barça – Real : Piqué et Bartomeu accusent, Zidane et Ramos s’agacent

L’arbitrage fait de nouveau polémique en Espagne après la victoire du Real Madrid à Bilbao (0-1) grâce à un penalty de Sergio Ramos.

Comme face à Getafe (1-0) trois jours plus tôt, le Real Madrid s’est imposé grâce à un penalty de Sergio Ramos dimanche sur le terrain de l’Athletic Bilbao (0-1), lors de la 34e journée de Liga. Comme après Getafe, le club de la capitale, actuel leader au classement avec quatre points d’avance sur le FC Barcelone (vainqueur à Villarreal quelques heures plus tard avec notamment un lob superbe d’Antoine Griezmann), est de nouveau accusé d’être avantagé par le VAR et l’arbitrage. Zinedine Zidane et Sergio Ramos sont las de ces polémiques incessantes.

Zidane et Ramos balaient les polémiques

« Je suis fatigué. On dirait que tous les matchs que l’on gagne, c’est uniquement grâce aux arbitres. Il faut respecter ce que font les joueurs sur le terrain. L’arbitre est allé revoir l’action et il a sifflé penalty parce qu’il y avait penalty », a réagi l’entraîneur madrilène en conférence de presse. « On n’y accorde aucune importance. Je l’ai dit l’autre jour, on ne gagnera pas la Liga grâce aux arbitres, et une autre équipe ne la perdra pas à cause de ça. Celui qui a commis des erreurs doit faire son autocritique, regarder ses joueurs et son effectif. Parfois, ils prennent les bonnes décisions, d’autres fois non. Je ne crois pas qu’ils agissent de manière préméditée », a jugé Sergio Ramos au micro de Movistar+.

Bartomeu accuse ouvertement le VAR d’aider le Real

Un discours difficile à avaler du côté barcelonais. Face à Villarreal, le capitaine barcelonais Geard Piqué a semblé se moquer de l’arbitrage en mimant des marionnettes quand un but de Lionel Messi a été refusé par le VAR à la 70e minute. Le président Josep Maria Bartomeu a mis les pieds dans le plat. « J’ai regardé le match de Bilbao, une victoire de plus pour le Real. Notre message, que je vais répéter, c’est que le VAR n’est pas à la hauteur », a-t-il accusé.

« C’est peu équitable depuis la reprise après le Covid et ça se répercute sur les résultats. Ça semble toujours favoriser une équipe. C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de matchs lors desquels le VAR a favorisé la même équipe. Le VAR doit aider l’arbitre, mais sur les dernières semaines, tout le monde a vu beaucoup d’images sur le fait que ça n’a pas été équitable », s’est-il plaint. Prochains rendez-vous, mercredi face à l’Espanyol pour le Barça, vendredi contre Alaves pour le Real.

Images de IconSport