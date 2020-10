Ligue Europa : Leverkusen – Nice, voir le match en direct et en streaming

Le Bayer Leverkusen reçoit Nice (18h55), dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue Europa (C3). Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa ! Le moins que l’on puisse dire, c’est que les représentants français en C1 n’ont pas brillé cette semaine… Le PSG s’est incliné face à Manchester United (1-2). Idem pour l’OM sur la pelouse de l’Olympiakos (0-1). Enfin, Rennes a dû se contenter d’un résultat nul décevant contre Krasnodar (1-1).

On espère que Lille (cliquez ici pour en savoir plus) et Nice arriveront à empocher trois points en Ligue Europa. Les Dogues défieront, on le rappelle, le Sparta Prague. Pour ce qui est des Aiglons, il faudra se défaire du Bayer Leverkusen à la BayArena.

Leverkusen est prenable sur ses terres…

En Bundesliga, l’équipe allemande occupe actuellement la 9e place après avoir pris 6 points sur 12. Bilan mitigé donc… Pour sa part, Nice est 4e en Ligue 1 grâce notamment à ses deux derniers succès consécutifs contre Nantes (2-1) et Saint-Etienne (3-1).

Patrick Vieira ses joueurs espèrent réaliser une belle affaire d’entrée de jeu en C3 lors de ce Leverkusen – Nice. Le coup semble vraiment jouable sur le papier : A domicile, le Bayer n’est pas forcément toujours souverain. En Bundesliga, l’escouade de Peter Bosz a gagné 1 match et perdu 2 fois…

Foot en direct : comment voir Leverkusen – Nice en streaming

Comment voir ce duel Bayer Leverkusen – Nice via le streaming foot ? Eh bien, une fois n’est pas coutume, trois solutions existent afin d’assister en direct à ce match de Ligue 1. Il s’agit des chaînes RMC Story, RMC Sport 1 et Téléfoot. Vous aurez besoin d’un abonnement pour pouvoir y accéder sauf dans le cas de RMC Story qui retransmettra ce match de Ligue Europa en clair. Bonne rencontre Leverkusen – Nice sur votre ordinateur, votre tablette ou bien votre smartphone !

Notez que ce jeudi 22 octobre 2020, vous pourrez aussi assister en streaming légal au duel Sparta Prague – Lille (21h00) toujours en Ligue Europa (En savoir plus)

Images de IconSport