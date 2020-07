OM : pour Boudjellal, c’est juste du « pipi de chat » !

L’ancien président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, a décidé de contre-attaquer suite au communiqué diffusé par les dirigeants de l’OM.

Rappelons que ces derniers ont fait part de leur ras-le-bol suite aux manœuvres du duo Boudjellal – Ajroudi. Les décideurs du club phocéen ont décidé de les assigner en justice (En savoir plus). Sur les ondes de la radio RMC, Mourad Boudjellal a déclaré qu’il ne peut « pas trop communiquer » mais qu’il le fera « plus tard ». Malgré cela, l’homme d’affaires a indiqué que ce communiqué est « du pipi de chat ».

Pour lui, « c’est de la stratégie pure et simple pour masquer un bilan catastrophique ». Lui et Mohamed Ayachi Ajroudi vont « répondre » aux gestionnaires de l’OM. A vrai dire, Boudjellal est « très serein sur ce dossier ». Il faut juste « laisser du temps au temps » avant une contre-attaque encore plus forte.

Boudjellal dégaine quand même encore !

Malgré cela, Mourad Boudjellal a quand même décidé de pointer encore du doigt les dirigeants de l’Olympique de Marseille. « On est en train de dire que c’est le plus beau club du monde et cela le déstabiliserait… Je crois que ce qui déstabilise le club ce sont les fonds propres négatifs. C’est beaucoup plus déstabilisant. Surtout quand cela monte à 90 millions d’euros », a-t-il lâché.

