OM : Boudjellal et Ajroudi se prennent une torpille !

Les dirigeants de l’OM n’en peuvent plus des sorties médiatiques du duo Mourad Boudjellal – Mohamed Ayachi Ajroudi.

Rappelons que les deux hommes ambitionnent tout simplement de racheter l’Olympique de Marseille à Frank McCourt. Par le biais d’un communiqué, les décideurs actuels de l’écurie phocéenne ont tapé du poing sur la table. « Depuis plus de trois semaines, Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal ont entrepris une campagne médiatique pour déstabiliser le club. »

« L’Olympique de Marseille, dont les investigations ont permis de réunir de nombreux éléments à charge, entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation », peut-on lire. En prime, ce communiqué assure qu’à « aucun moment Monsieur McCourt n’a envisagé de céder sa participation dans Olympique de Marseille SASP à Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal ».

Boudjellal et Ajroudi face à la justice

D’ailleurs, il n’y a pas eu « le moindre contact avec eux ou leurs conseils ». Les dirigeants de l’OM jugent que « ce comportement non-professionnel et sournois est une attaque à l’encontre de l’OM et de ses supporters » alors que se profile la saison 2020/2021. « À un moment où le club a obtenu des succès significatifs et est en train de bâtir un avenir prometteur, ces deux individus ont décidé de lancer une campagne destructrice et égoïste basée sur des tromperies et des mensonges. »

« Personne ne devrait utiliser l’Olympique de Marseille afin d’asseoir sa notoriété personnelle et au mépris des règles les plus communément admises dans le monde des affaires. » Au final, on retient de ce communiqué que l’OM a « décidé d’agir en justice à l’encontre de Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal ». Le cabinet Malka et Associés leur a même délivré « une assignation » par le biais d’un « huissier » pour qu’ils arrêtent de manœuvrer.

Forcément, Mourad Boudjellal a eu vent de ce communiqué. Par le biais de son compte Twitter, l’ancien président du RC Toulon (rugby) a mis en avant une chanson de Daniel Balavoine qui s’intitule : « Je ne suis pas un héros ».

