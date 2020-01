Un seul chiffre permet de comprendre pourquoi l’Atletico Madrid doit se creuser les méninges à propos d’Edinson Cavani (PSG).

Aujourd’hui, les choses sont limpides en ce qui concerne le goleador du Paris Saint-Germain. L’Uruguayen désire tourner le dos au club avant la fin de ce mercato hivernal. Cavani en a marre d’être dans l’ombre du buteur argentin Mauro Icardi. Récemment, ses parents sont même montés en première ligne pour mettre en avant cette envie de changer d’air (En savoir plus).

Pour sa part, le directeur sportif Leonardo « étudie la situation ». Le Brésilien n’est pas emballé par le fait de perdre un élément du calibre d’Edinson Cavani. Si « El Matador » mettait les voiles, alors le PSG serait contraint de recruter sans doute une nouvelle doublure au poste de numéro 9.

L’Atletico devra casquer pour Cavani…

A moins, bien sûr, que Thomas Tuchel ait une idée en tête pour remplacer efficacement Cavani. Selon la Cadena COPE, l’Atletico Madrid continue de d’activer, en coulisses, à propos de Cavani. Une chose est sûre, les Rojiblancos s’attendent à devoir régler une addition énorme…

En prenant en compte l’indemnité de transfert à verser au PSG et le salaire de Cavani, jusqu’au 30 juin 2022, cela pourrait coûter au total… 80 millions d’euros au club espagnol. Au Stade Wanda Metropolitano, l’entraîneur argentin Diego Simeone a demandé à ses supérieurs de ne rien lâcher sur ce dossier.

Reste à savoir si cet impact financier sera, ou non, trop fort pour les Colchoneros… et si le PSG acceptera finalement de céder sa légende. Auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 14 matches, Edinson Cavani espère que la dernière ligne droite du mercato lui permettra de rejoindre l’Atletico Madrid ou un autre club.

Images de IconSport