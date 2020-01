Mercato / PSG : les parents de Cavani en colère contre Leonardo !

Les parents d’Edinson Cavani tapent du poing sur la table en intimant l’ordre à Leonardo de laisser partir leur fils à l’Atletico Madrid.

« C’est vrai, il a demandé à partir. On étudie la situation. Et c’est vrai aussi qu’on a eu une proposition de l’Atletico Madrid, mais on n’a pas eu une offre importante. (…) Après, on doit écouter Cavani, mais je ne sais pas comment ça va finir. Pour l’instant, c’est distant car il n’y a pas eu de contact avec l’Atletico ces derniers jours. (…) On n’a jamais pensé à son départ. On avait même un accord pour regarder pendant la saison pour le futur ici », avait confié Leonardo dimanche soir à propos de l’avenir de l’Uruguayen.

Cavani veut partir

Ses mots sont revenus jusqu’aux oreilles des parents d’El Matador qui ont décidé de monter en première ligne pour défendre les intérêts de leur fils et demander au directeur sportif du Paris Saint-Germain de trouver un accord rapide avec l’Atletico Madrid. « Il veut partir. Edinson est content de l’intérêt de l’Atletico. Il veut partir parce qu’il a besoin de jouer », a affirmé son père dans l’émission El Chiringuito de Jugones, justifiant ainsi la volonté d’Edinson Cavani par son désir de retrouver du temps de jeu, dont il est privé à Paris.

Sa mère en colère contre le PSG

Sa mère s’est quant à elle montrée plus virulente. « Eh bien, vous savez qu’il y a une négociation ouverte. Le Paris Saint-Germain a rejeté trois propositions de l’Atletico Madrid, mais mon fils a demandé à partir et nous attendons qu’un accord soit trouvé entre les deux clubs. Nous comprenons la position du PSG et ils l’ont fait savoir. Mais ce que je ne comprends pas, c’est qu’ils veulent qu’il reste et ensuite ils le font jouer 6 minutes », a-t-elle pesté.

« Ils ne se comportent pas bien avec lui, avec tout ce qu’il a donné au Paris Saint-Germain depuis près de sept ans qu’il y est. Je suis en colère car ils ne se comportent pas bien. Si vous ne l’utilisez pas, laissez-le aller dans un club qui a besoin de buts comme l’Atletico Madrid », a-t-elle accusé dans les colonnes du journal AS.

Images de IconSport