Coronavirus : ce président de club choque en refusant la solidarité

Le président de Dortmund, Hans-Joachim Watzke ne veut pas contribuer à sauver les clubs risquant la faillite à cause de la crise actuelle.

Une annulation de la Ligue 1 « serait une catastrophe économique, c’est sûr. Un secteur d’activité complètement sinistré. Potentiellement, c’est possible si les choses ne s’arrangent pas. On ne peut pas se passer pendant 3 ou 4 mois des ressources tout en continuant de payer nos charges et nos joueurs, ce n’est pas possible. Il faut être clair, des problèmes importants avec les droits TV pourraient mettre à mal un tiers des clubs français et les envoyer en faillite », a prévenu le président de l’AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo.

Watzke – « pas normal d’aider ceux qui ont mal travaillé »

Dès lors, si le risque de faillite devenait une réalité, les clubs à l’économie précaire devront-ils être soutenus par ceux qui possèdent des reins suffisamment solides pour surmonter la crise en cours ? Le président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke est formel sur cette question : c’est non ! « Il ne faut pas exagérer le contexte. Le risque de contamination dans une équipe de professionnels dans laquelle il n’y a que des athlètes de haut niveau ne peut pas être gravissime », a-t-il d’abord estimé.

Pour lui, la solidarité entre clubs serait une hérésie. « Je n’y suis pas vraiment favorable, car ce ne serait pas normal que des clubs qui ont bien travaillé aident ceux qui ont mal travaillé ces dernières années. Nous avons une entreprise économique et nous sommes tous en concurrence », a-t-il lâché auprès de la chaîne allemande ARD. « Il faut donc se demander ce que signifie le terme « compétition ». Si nous devions être solidaires les uns des autres, il n’y aurait plus d’esprit de compétition. Il faudrait en quelque sorte récompenser les clubs en difficultés et leur travail médiocre ? », a-t-il insisté.

