Ligue 1 : des clubs ruinés à cause du coronavirus ?

Les clubs de Ligue 1, comme des autres championnats arrêtés, pourraient subir de lourdes pertes financières si la situation s’éternise.

Comme partout en Europe, la Ligue 1 a été suspendue jusqu’à nouvel ordre, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. Personne ne sait pour le moment quand les compétitions pourront reprendre. Cela pose un certain nombre de difficultés, sportives, mais aussi financières. Le manque à gagner pourrait être important et difficile à digérer pour certains clubs.

678 M€ de manque à gagner pour la Liga

En Espagne, le journal AS rapporte que la Ligue de football espagnol a évalué à 678,8 millions d’euros les pertes si la Liga ne peut pas reprendre. Cette somme se décompose en 549 millions d’euros liés aux droits de diffusion, 88 millions d’euros de dédommagement des abonnés dans les stades et 41,4 millions d’euros au titre de la perte des revenus de la billetterie. Pour comparaison, elle estime que ce montant serait ramené à 117 millions d’euros si la décision était prise de permettre la tenue des rencontres à huis clos.

Des clubs français pourraient faire faillite selon Caïazzo

Et en France ? Une annulation de la Ligue 1 « serait une catastrophe économique, c’est sûr », a jugé Bernard Caïazzo. « Un secteur d’activité complétement sinistré. Potentiellement, c’est possible si les choses ne s’arrangent pas. On ne peut pas se passer pendant 3 ou 4 mois des ressources tout en continuant de payer nos charges et nos joueurs, ce n’est pas possible », a-t-il prévenu sur Eurosport.

« Il faut être clair, des problèmes importants avec les droits TV pourraient mettre à mal un tiers des clubs français et les envoyer en faillite. Il ne faut pas l’imaginer, mais si cette situation perdure… Cependant, c’est la même chose dans l’économie française pour les PME ou les commerces. Une crise qui dure ferait des dégâts majeurs dans le foot, mais aussi dans l’économie », a insisté le président de l’AS Saint-Etienne.