Coronavirus : le football arrêté… jusqu’à quand ? Un scénario inquiète

Personne ne sait quand les championnats européens de football pourront reprendre. Se posent dès lors de nombreuses questions.

Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, Liga… Les championnats sont arrêtés en Europe pour lutter contre la propagation du coronavirus (de son côté l’UEFA rendra sa décision mardi concernant ses compétitions). Se pose désormais la question des entraînements (faut-il des programmes individuels à la maison, faut-il maintenir les centres d’entraînement des clubs ouverts)… Mais aussi celle de la date de reprise.

Jusqu’à six mois d’arrêt des compétitions ?

Plusieurs scénarii sont envisagés mais à cette heure, la vérité est que personne n’en sait rien. Dans les cas les plus pessimistes, les championnats ne pourront être menés à leur terme. The Independant évoque l’hypothèse la plus inquiétante, en révélant que dans le pire des cas, les compétitions pourraient être stoppées totalement pendant six mois ! Soit jusqu’en septembre. Si tel était le cas, comment attribuer les titres de champions, désigner les relégués et les qualifiés pour les coupes d’Europe ?

Alors que certains y vont de leur idée, comme Jean-Michel Aulas qui prône une « saison blanche », l’UEFA pourrait imposer une règle commune à tous les championnats. « Donner des dates de reprise aujourd’hui ne serait pas prudent », considère Noël Le Graët. « Aujourd’hui, l’objectif est de vaincre le virus. Si on rejoue fin septembre, ce sera compliqué, par contre on peut jouer en mai, juin ou juillet. Les contrats de certains joueurs se terminent le 30 juin ? On trouvera une solution. Cela n’a aucune importance », a réagi le président de la FFF dans les colonnes du journal Le Parisien.

