Lyon : Aulas tente un coup tordu

Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas propose une solution au cas où le championnat ne pourrait pas aller à son terme.

Et maintenant, que va-t-il se passer ? Suite à l’arrêt de tous les matchs de football en France, qu’ils soient amateurs ou professionnels, afin de lutter contre la propagation du coronavirus, personne ne sait quand les championnats pourront reprendre, ni même s’ils pourront reprendre. Les calendriers sont serrés mais pourraient être détendus si l’UEFA décidait par exemple de reporter l’Euro à l’été prochain. En attendant d’en savoir plus, Jean-Michel Aulas pressent que la Ligue 1 ne pourra pas aller à son terme et appelle dès lors à une « saison blanche ».

Aulas appelle à « une saison blanche »

« La meilleure solution serait de dire ‘c’est une saison blanche’ ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF. Le règlement stipule que c’est à l’issue du championnat que l’on descend d’une division. Une décision différente ouvrirait une brèche juridique qui coûterait très cher », a-t-il estimé dans les colonnes du Monde. « Le plus logique serait alors de dire : on annule tout et on repart sur la situation du début de saison », a-t-il préconisé !

« Dans tous les cas, il faut regarder ce que disent les règlements. Juridiquement, il est plus acceptable de dire que l’on repart avec la situation du début de saison. » Concernant les places européennes, cela signifierait donc par exemple que l’OM actuellement bien installé à la 2e place ne serait pas qualifié pour une Coupe d’Europe la saison prochaine alors que Lyon, mal embarqué en championnat, serait de nouveau qualifié pour la Ligue des Champions… On comprend dès lors très bien le but de la manoeuvre de Jean-Michel Aulas.

« Evidemment (il y aurait des mécontents), mais le règlement, appliqué à ceux qui n’ont pas de bons résultats et auraient dû descendre, serait aussi appliqué à ceux qui sont en haut du tableau et qui auraient pu jouer des qualifications européennes. Il faut être dans les premiers à la fin du championnat. Si on arrêtait le Tour de France à la douzième étape, je ne sais pas si on dirait que le Tour a sacré ses champions », a insisté le président de l’OL, dont on comprend très bien qu’il est le premier intéressé par sa proposition.

Images de IconSport