OM : Villas-Boas s’en mêle

Comment faire pour terminer le championnat si le confinement se prolonge ? L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas a livré sa proposition.

Finir la saison ou pas, ça change tout… Comme nous le relayions un peu plus tôt dans la journée, Canal+ a décidé de ne pas verser à la Ligue 1 les 110 millions d’euros de droits TV prévus pour le mois d’avril. Un manque à gagner important pour les clubs. La question de savoir si le championnat pourra aller à son terme est donc cruciale. Si oui, ces sommes seront alors récupérées quand les matchs seront diffusés. Si non, ces sommes risquent fort d’être définitivement perdues.

Villas-Boas propose de finir la saison en novembre-décembre si besoin

Si le championnat devait s’arrêter en l’état (il reste dix journées à disputer), le manque à gagner pourrait mettre un certain nombre de clubs en difficulté économique. C’est pourquoi certains estiment qu’il faudra finir coûte que coûte, quitte à décaler la saison prochaine. C’est par exemple l’avis de l’entraîneur de l’OM André Villas-Boas. « Pour la santé économique des clubs, ce serait bon de terminer le championnat », a-t-il jugé au micro de Canal+.

« C’est difficile pour tout le monde. On commence à penser que le plus viable serait de finir cette saison en novembre-décembre et enchaîner sur un calendrier civil à partir de 2021 pour arriver jusqu’en 2022 et la Coupe du monde au Qatar. Après il faudra qu’on revienne à un calendrier normal », a proposé le coach portugais. Sa proposition rejoint celle du président de Nice, Jean-Pierre Rivère. Pour rappel, la Coupe du monde 2022 se jouera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.

