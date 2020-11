Coupe du monde 2022 : la France connaît ses adversaires possibles

La France connaîtra le 7 décembre le nom de ses adversaires en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Découvrez les chapeaux pour le tirage.

La FIFA a dévoilé ce vendredi les six chapeaux pour le tirage au sort des éliminatoires de la zone Europe pour la prochaine Coupe du monde qui se tiendra au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Le tirage sera effectué à Zurich le 7 décembre prochain. Forte de sa 2e place au classement FIFA derrière la Belgique et de son titre en 2018, la France figurera dans le premier chapeau, en compagnie de l’Angleterre, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la Croatie, le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas.

A noter, sa qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations lui permettra d’hériter d’un groupe à cinq équipes, de même que la Belgique, l’Italie et l’Espagne. Les nations classées premières de leur groupe se qualifieront directement pour la phase finale tandis que les dix deuxièmes devront jouer un barrage en compagnie des deux vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des Nations 2020 – 2021 non qualifiés pour Qatar 2022 ni pour les barrages en qualité de deuxièmes de groupe.

Ces douze équipes seront reversées dans trois parcours de qualification, composés de matchs simples à élimination directe prévus en mars 2022. Ceux-ci permettront de déterminer les trois dernières nations européennes qui effectueront le voyage au Qatar (13 qualifiés au total). Tous les matchs des éliminatoires (hors barrages) de la zone Europe seront concentrés entre mars et novembre 2021.

Les chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 :

Chapeau 1 : Belgique, France, Angleterre, Portugal, Espagne, Italie, Croatie, Danemark, Allemagne, Pays-Bas.

Chapeau 2 : Suisse, Pays de Galles, Pologne, Suède, Autriche, Ukraine, Serbie, Turquie, Slovaquie, Roumanie.

Chapeau 3 : Russie, Hongrie, Irlande, République tchèque, Norvège, Irlande du Nord, Islande, Ecosse, Grèce, Finlande.

Chapeau 4 : Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Monténégro, Macédoine du Nord, Albanie, Bulgarie, Israël, Biélorussie, Géorgie, Luxembourg.

Chapeau 5 : Arménie, Chypre, Iles Féroé, Azerbaïdjan, Estonie, Kosovo, Kazakhstan, Lituanie, Lettonie, Andorre.

Chapeau 6 : Malte, Moldavie, Liechtenstein, Gibraltar, San Marin.

Images de IconSport