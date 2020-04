L’ancien gardien de but stéphanois Ivan Curkovic a été interrogé également à propos de Robert Herbin suite à son décès.

Le dernier rempart a évoqué la personnalité de l’ex-entraîneur de Saint-Etienne. « Herbin ne parlait pas beaucoup déjà, mais cela ne me gênait pas vu que je ne comprenais pas encore le français. » Curkovic a ajouté que de toute manière, ce n’était « pas forcément avec lui » qu’il allait « progresser » dans notre langue à Geoffroy-Guichard.

A l’époque, Ivan Curkovic s’appuyait sur un certain… Aimé Jacquet afin de franchir un cap dans ce domaine. En fait, je faisais chambre commune avec Aimé Jacquet qui a été mon premier professeur de français. » Pour en revenir à Robert Herbin, « Curko » a mis en avant le fait – via Le Parisien – que c’était vraiment un coach absolument exceptionnel.

Curkovic et le trio « magique » des Verts

L’ancien portier a expliqué que Herbin était « un homme qui montrait l’exemple » sur et en dehors du terrain. A ses yeux, « Saint-Etienne lui doit tellement » que ce n’est même pas quantifiable. Par ailleurs, Ivan Curkovic a assuré que « la réussite des Verts était liée au fameux trio Roger Rocher, Pierre Garonnaire et lui ».

Aujourd’hui,, « les trois sont morts et c’est terrible ». Lorsqu’il pourra se rendre à Saint-Etienne, Curkovic ne manquera pas de lui rendre « l’hommage qu’il mérite » amplement. A l’image de Michel Platini (En savoir plus) ou encore Jean-Michel Larqué (En avoir plus), le Bosniaque a été marqué profondément par le Sphinx…

Images de IconSport