Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, doit mener un combat juridique avec… Eric Cantona.

Ce vendredi 28 février 2020, ces deux légendes du foot français doivent se retrouver devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Cette audience est programmée à 13h30. Notez qu’elle pourrait être reportée, à une date ultérieure, à cause de la grève des avocats qui perturbe le bon fonctionnement de la justice. Une partie de ces derniers ne sont pas d’accord avec des points liés à la réforme des retraites qui les concerne directement.

Pour en revenir au « duel » judiciaire Deschamps – Cantona, rappelons que le sélectionneur de l’équipe de France a attaqué ce dernier pour diffamation. Il lui reproche d’avoir mis en avant les différences d’origines entre lui, Karim Benzema et Hatem Ben Arfa. Eric Cantona avait laissé entendre que cela expliquait les non-sélections de l’attaquant et du milieu offensif pour l’Euro 2016 (En savoir plus).

Deschamps avait contre-attaqué très vite

« Deschamps a un nom qui sonne bien français. C’est peut-être le seul en France à avoir un nom aussi français. Personne ne s’est jamais mélangé avec personne dans sa famille. Comme les Mormons en Amérique », avait lâché « The King ». Rapidement, Didier Deschamps avait annoncé qu’il portait plainte pour diffamation publique contre Cantona.

Selon l’AFP, le technicien tricolore désirerait qu’une « condamnation de principe » soit prononcée à l’issue du procès. Deschamps aurait l’intention de reverser ses dommages et intérêts éventuels à une association dont le nom n’a pas filtré. Sur ce point, La Provence précise que l’avocat du Basque, Me Carlo Alberto Brusa, n’était « pas joignable pour confirmer cette information ».

EDIT : conformément à ce qui était prévisible, ce procès Deschamps – Cantona a été reporté au 12 octobre 2021. Ce sont les deux parties qui ont demandé cela. Comme motif, elles ont mis en avant la grève des avocats qui perturbe le bon fonctionnement de la justice en France.